في أول يوم دراسة.. إصابة عدد من الطالبات جراء انهيار سور سلم مدرسة للبنات في مصر

شهدت مدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في مصر، صباح اليوم الأحد، انهيار سور سلم الطابق الأرضي، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات بين طالبات المدرسة.

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وأفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم في الجيزة بأن "الانهيار حدث في حافة سلم الدور الأرضي في مدرسة المعتمدية بكرداسة بالجيزة وليس انهيار سور المدرسة، وأنه لا توجد وفيات أو إصابات خطيرة"، موضحا أن "انهيار السور حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بمقاعد الصفوف الأولى داخل الفصول مما تسبب في سقوط سور السلم وإصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور".

وقال المصدر إن "إدارة المدرسة عملت على منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة، لكنها لم تتمكن من شدة زحام أولياء الأمور الذين اقتحموا الأبواب".

وتابع وزير التربية المصري رضا حجازي هذا الحادث، الذي أسفر عن إصابة عدة طالبات وتم نقلهن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما كلف مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير كافة احتياجات الطالبات المصابات.

وشدد وزير التربية على ضرورة محاسبة المسؤولين، فيما تبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة، مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطالبات.

وعملت قوات الأمن على إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه.

سقوط سور مدرسة المعتمدية بنات التابعة لمنطقة كرداسة وإصابة عدد من الطلابات 😑 pic.twitter.com/k1LZOG38as — جناب/ المواطن😑 (@eslamabdo86611) October 2, 2022

المصدر: "صدى البلد"