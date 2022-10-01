تونس.. مسؤول باتحاد الشغل يدعو لإنقاذ البلاد من وضع خطير

دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، يوم السبت، إلى التجند من أجل إنقاذ البلاد من "الوضع الخطير والمنهار" الذي تمر به.

وجاءت التصريحات على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات.

وقال الطاهري إن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل له مع الحكومة كان الهدف منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور.

وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بـنسبة 5.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في البلد العربي.

ويستفيد من الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون بالقطاع العام، ويراها الموظفون ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية