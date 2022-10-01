 
مباشر

السعودية.. تصريح "موثوق" يدخل حيز التنفيذ ويثير تفاعلا وتساؤلات بمواقع التواصل

أخبار العالم العربي

السعودية.. تصريح
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twfg

يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

إقرأ المزيد
السعودية.. 9 مليارات ريال فائض متوقع في ميزانية العام المقبل
السعودية.. 9 مليارات ريال فائض متوقع في ميزانية العام المقبل

وأفادت قناة "الإخبارية" بأن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل على هذا القرار، حيث أعرب بعضهم عن سعادتهم في تطبيقه، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.

المصدر: RT + "الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا