السعودية.. تصريح "موثوق" يدخل حيز التنفيذ ويثير تفاعلا وتساؤلات بمواقع التواصل

يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

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وأفادت قناة "الإخبارية" بأن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل على هذا القرار، حيث أعرب بعضهم عن سعادتهم في تطبيقه، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.

اللهُم لك الحمد تمت الموافقة وإصدار لي #موثوق

اللهُم عونك على استمرار تقديم كل ما ينال الثقة والقبول وإرزقني القبول. pic.twitter.com/0n0s4jhHfR — راشد المسردي (@rashed_almasrdi) September 30, 2022

#ترخيص_موثوق

• تعمل اعلانات حتى لو غير مادية ملزم بالترخيص



• غير سعودي ملزم بالرخيص



• وجودك خارج السعودية لايعني انك غير ملزم بالترخيص



•توصي على مطاعم ومقاهي ومحلات ومنتجات ملزم بالترخيص



•تعمل مسابقات ورعايات لشركات ملزم بترخيص #موثوق — ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) September 30, 2022

معلن إعلانه الواحد لا يقل عن (٣٠٠ الف) ومعلن إعلانه الواحد لايتعدا الـ١٠٠ريال!



كيف تكون المساواة بـ #موثوق وبنفس السعر ١٥ الف؟



يفترض إذا كان سعودي أو مبتدئي الهيئة تكون داعمة لشباب الوطن بدل قطع أرزاق الكثير من العاطلين والعاطلات أو أصحاب الدخل المحدود.



#تغيير_نظام_رخصه_موثوق — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) September 30, 2022

المصدر: RT + "الإخبارية"