متظاهرون يجتاحون جسر الجمهورية وسط بغداد.. والأمن العراقي يتصدى لهم (فيديو)

توافد عدد كبير من المتظاهرين، صباح اليوم السبت، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، لإحياء ذكرى احتجاجات عام 2019، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق.

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وأقدم بعض المتظاهرين على عبور البوابة الحديدية المنصوبة على جسر الجمهورية بعد إزالتها ورميها أسفل الجسر.

وأفاد مصدر أمني بتسجيل 10 إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة عملية تبادل رمي الحجار بينهم وبين القوات الأمنية.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم تسجيل 7 حالات اختناق جديدة نتيجة القنابل المسيلة للدموع"، مبينا أن "حصيلة حالات الاختناق نتيجة الدخان والحجار تمثلت بعشرة أشخاص".

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".

ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.

المصدر: السومرية+ RT