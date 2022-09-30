الإمارات تدعو مواطنيها في كارولاينا الأمريكية إلى الحذر من إعصار إيان

دعت دولة الإمارات مواطنيها في كارولاينا إلى الحذر من إعصار إيان.

ونشرت سفارة الإمارات في واشنطن بيانا يوم الجمعة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" جاء فيه: "تهيب سفارة الدولة في واشنطن بمواطني الدولة المتواجدين في ولاية كارولاينا الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر الولاية بإعصار إيان".

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.

تهيب سفارة الدولة في واشنطن مواطني الدولة المتواجدين في ولاية كارولاينا الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر الولاية بإعصار إيان. ونؤكد ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0012024315530 @MoFAICUAE — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) September 30, 2022

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يتسبب الإعصار إيان في عواصف تُهدّد الحياة في ولاية ساوث كارولاينا، بعد أن أحدث دمارا في فلوريدا، وخلف وراءه عددا غير معروف من القتلى، وأغرق المناطق الساحلية في جنوب غرب الولاية في الظلام.

وتسارع تقدم الإعصار إيان الجمعة باتجاه كارولاينا الجنوبية حيث من المتوقع أن يسبب رياحا قوية وسيولا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه بعدما دمّر مناطق عدة في ولاية فلوريدا.

المصدر: وكالات