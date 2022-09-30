تتضمن شروطا وضوابط مبسطة.. الإمارات تعلن عن منظومة تأشيرة جديدة وتكشف عن موعد تطبيقها

أعلنت الإمارات أنها ستبدأ اعتبارا من 3 أكتوبر تطبيق منظومة تأشيرة محدثة لدخول وإقامة الأجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" يوم الجمعة أن المنظومة المحدثة تتضمن شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيلات تجعل من الدولة واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

وأفادت بأن الإمارات بهذه الخطوة تواصل تعزيز جاذبيتها عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وتتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب "كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني"، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والعمالة الماهرة في جميع المجالات.

وتتميز المنظومة بحسب وكالة وام، بتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وتتضمن المنظومة أنواعا جديدة من الإقامات ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وهذه الإقامة "تتيح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة".

وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل ذي المهارة، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وجرى أيضا استحداث تأشيرة "استكشاف فرص العمل"، وأخرى لاستكشاف "الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

وتضمنت المنظومة المحدثة للتأشيرات، مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية.

كما أنها تضمنت إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

وجرى كذلك تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم.

كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

وتوفر منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة.

كما جرى رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم (الإعاقات الجسدية والعقلية) بغض النظر عن العمر.

وتتيح المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، مما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عن عمل تحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة.

المصدر: وام