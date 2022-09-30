السودان.. ضبط شبكة أجنبية لتهريب وتوزيع المخدرات

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان أنه ضبط "شبكة منظمة" يقودها أجانب وتنشط في تجارة المخدرات في البلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المكتب الصحفي للجهاز أن "العملية تمت عقب متابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من مخدر الأيس وعربة أكسنت بداخلها مخدرات".

وأوضح ان الشبكة يقودها أجانب وسوداني (د.ل)، وتنشط في تجارة الكوكايين والأيس كريستال بكميات كبيرة.

وأضاف أن الشبكة تُعد الموزع الرئيسي لمخدر الكوكايين في البلاد.

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا)