بعد مساومة ذويه على 800 ألف دولار .. الأمن العراقي يحرر مختطفا ويعتقل خاطفيه في بغداد

حرر الأمن العراقي أحد المختطفين بعد مساومة ذويه على 800 ألف دولار، وتم إلقاء القبض على خاطفيه في العاصمة بغداد.

واستنادا للمعلومات الاستخبارية، شرعت قوة خاصة من جهاز الأمن العراقي بعد استحصال الموافقات القضائية، بتنفيذ مداهمة لعدة منازل في بغداد.

وتمكنت القوة الخاصة من إلقاء القبض على 5 من الخاطفين وتحرير الشخص المختطف. وقد جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT