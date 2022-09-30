كويتي يعتدي على عامل مصري بـ"العقال" والداخلية تصدر بيانا عاجلا

علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.

الإعلام الأمني:

بشأن مقطع الفيدو المتداول على بعض مواقع التواصل ويتضمن واقعة اعتداء بالضرب على موظف باحدى الجمعيات التعاونية، حيث تقدم المجني عليه للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها pic.twitter.com/mdfW9gsUO8 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 29, 2022

وقالت الداخلية الكويتية، في تغريدة على "تويتر"، إن المجني عليه تقدم للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وذلك في واقعة الاعتداء على مواطن مصري في الكويت.

فيديو| مواطن يعتدي على عامل وافد في احدى الجمعيات التعاونية. pic.twitter.com/dPCDGZBGOM — المجلس (@Almajlliss) September 29, 2022

وأكدت الوزارة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مواطن مصري في الكويت.

وانتشر مقطع فيديو لمواطن كويتي يقوم بضرب موظف "كاشير" في إحدى الجمعيات التعاونية ويتهمه بـ"النصب" كما أنه قام بالاعتداء على شخص آخر حاول التدخل لثنيه عن تصرفه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية