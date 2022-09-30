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كويتي يعتدي على عامل مصري بـ"العقال" والداخلية تصدر بيانا عاجلا

أخبار العالم العربي

كويتي يعتدي على عامل مصري بـ
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علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.

وقالت الداخلية الكويتية، في تغريدة على "تويتر"، إن المجني عليه تقدم للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وذلك في واقعة الاعتداء على مواطن مصري في الكويت. 

وأكدت الوزارة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مواطن مصري في الكويت. 

وانتشر مقطع فيديو لمواطن كويتي يقوم بضرب موظف "كاشير" في إحدى الجمعيات التعاونية ويتهمه بـ"النصب" كما أنه قام بالاعتداء على شخص آخر حاول التدخل لثنيه عن تصرفه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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