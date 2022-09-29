طبيب في الجيش الأمريكي وزوجته متهمان بتقديم معلومات طبية عسكرية إلى روسيا

اتهمت المحكمة الجزائية الأمريكية طبيبا وزوجته في الجيش الأمريكي، بمؤامرة إجرامية بتقديمهما معلومات طبية سرية تتعلق بجنود من الجيش الأمريكي إلى الحكومة الروسية.

وكشفت محكمة بالتيمور بولاية ماريلاند في لائحة اتهام اتحادية، اسم الزوجين "الرائد جيمي لي هنري" وطبيبة التخدير "آنا غابريليان"، متهمة إياهما بالتآمر للكشف عن معلومات صحية.

وكان هنري يعمل طبيبا باطنيا في فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية، وكان لديه تصريح أمني سري، وعملت غابريليان ضمن طاقم مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن هنري وغابريليان متهمان بمحاولة تقديم معلومات طبية تتعلق بمرضى فورت براغ ومؤسسة طبية مجهولة إلى شخص يعمل في السفارة الروسية لدى واشنطن.

المصدر: CNBC