 
مباشر
عاجل
بوتين يعرب عن امتنانه لأردوغان على مساهمته في التوصل لاتفاقيات الحبوب وتصدير المواد الغذائية الروسية

طبيب في الجيش الأمريكي وزوجته متهمان بتقديم معلومات طبية عسكرية إلى روسيا

أخبار العالم العربي

طبيب في الجيش الأمريكي وزوجته متهمان بتقديم معلومات طبية عسكرية إلى روسيا
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw4d

اتهمت المحكمة الجزائية الأمريكية طبيبا وزوجته في الجيش الأمريكي، بمؤامرة إجرامية بتقديمهما معلومات طبية سرية تتعلق بجنود من الجيش الأمريكي إلى الحكومة الروسية.

وكشفت محكمة بالتيمور بولاية ماريلاند في لائحة اتهام اتحادية، اسم الزوجين "الرائد جيمي لي هنري" وطبيبة التخدير "آنا غابريليان"، متهمة إياهما بالتآمر للكشف عن معلومات صحية.

وكان هنري يعمل طبيبا باطنيا في فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية، وكان لديه تصريح أمني سري، وعملت غابريليان ضمن طاقم مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن هنري وغابريليان متهمان بمحاولة تقديم معلومات طبية تتعلق بمرضى فورت براغ ومؤسسة طبية مجهولة إلى شخص يعمل في السفارة الروسية لدى واشنطن.

المصدر: CNBC

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا