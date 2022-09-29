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السعودية تدين و"تستنكر بشدة" الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق

أخبار العالم العربي

السعودية تدين و
Sputnik
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أعربت السعودية عن إدانتها "واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية "رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أنها شددت على "أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

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وفي السياق ذاته أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإقليم، وأكد رفض المجلس "لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق".
وخلال استقباله لسفير جمهورية العراق لدى المملكة، عبد الستار الجنابي في مقر الأمانة العامة بالرياض، شدد الحجرف على "أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)

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