بيت لحم.. توقف قلب طفل فلسطيني بعد مطاردة جنود إسرائيليين له (فيديو)

توفي طفل فلسطيني، يبلغ من العمر 7 أعوام، اليوم الخميس، في بلدة تقوع بشرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد مطاردته من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وأعلن مصدر طبي عن وفاة الطفل، ريان ياسر علي سليمان، بعد مطاردة قوات الجيش الإسرائيلي طلاب مدرسة بلدة تقوع، عقب مواجهات شهدتها البلدة.

وقال المصدر: "تم نقل الطفل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ظهر اليوم الخميس، وحاولت الطواقم الطبية انعاش قلبه، لكنها لم تنجح".

المصدر: RT