ميشال عون يبدي ارتياحه لانطلاق عملية انتخاب خلف له

علق الرئيس اللبناني ميشال عون، على عقد أولى جلسات المجلس النيابي لانتخاب خلف له، قائلا إنه مرتاح لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية.

وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، وأبدى ارتياحه لـ"انطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات".

وأعرب عون عن أمله في أن "تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، إضافة إلى مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون".

الرئيس عون أعرب عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 29, 2022

وكان المجلس النيابي اللبناني فشل في أولى جلساته التي عقدت في وقت سابق اليوم، من انتخاب خلف للرئيس عون.

وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، انطلقت في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022 (اليوم الذي تنتهي فيه ولاية عون).

المصدر: RT