بغداد تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب قصف إقليم كردستان العراق

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، بسبب قصف الحرس الثوري لإقليم كردستان العراق، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

إقرأ المزيد

وشددت الوزارة في المذكرة، رفضها "لتلك الأعمال وما نجم عنها من ترويع وإرهاب المواطنين الآمنين"، وطالبت الوزارة "بإحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والابتعاد عن المنطق العسكري ولغة السلاح في معالجة التحديات الأمنية".

وأمس الأربعاء، دانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الايراني لـ4 مناطق في إقليم كردستان، وهددت باللجوء إلى "أعلى المواقف الدبلوماسية" لعدم تكرار القصف.

وتجدد القصف الإيراني على مناطق في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، ما أسفر عن قتيلين و12 جريحا، وفق مدير صحة القضاء.

وأعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض، أن القصف استهدف مقارهم في كويسنجق، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات بجروح.

وأظهرت مقاطع فيديو حالة من الخوف والهلع بين الأطفال من تلاميذ المدارس والمدنيين جراء القصف، فيما أعلنت تربية قضاء كويسنجق عن تعليق الدوام الرسمي.

المصدر: RT