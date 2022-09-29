لبنان.. أب يقتل ابنه ثم ينتحر

أقدم رجل لبناني، فجر اليوم الخميس، على قتل ابنه عبر إطلاق النار عليه ومن ثم انتحر في ظروف لا تزال مجهولة.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن الجريمة وقعت في بلدة الخضر بقضاء بعلبك، حيث أقدم المواطن أحمد حسين عودة في العقد الخامس من العمر على قتل ابنه حسين (25 عاما) داخل منزله في البلدة ومن ثم انتحر. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

ووفق المعلومات الأولية، تبين أن الوالد يواجه ظروف اقتصادية صعبة، إذ يعمل في ورش للبناء شبه متوقفة في المنطقة ولا مردودا ماليا له. وكان قد شب خلاف بينه وبين ابنه حسين المفصول عن خدمته العسكرية حيث كان مجندا في الجيش، مما أدى إلى استياء الوالد من سلوكيات ابنه المشبوهة وغيابه ليلا عن المنزل.

المصدر: "النهار"