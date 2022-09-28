جمعية "كاريتاس" توقف عملها في الجزائر بعد 60 عاما من النشاط

أعلنت جمعية "كاريتاس" الخيرية الكاثوليكية في الجزائر وقف عملها المستمر في البلاد منذ نحو 60 عاما، استجابة لطلب السلطات.

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وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح رئيس أساقفة الجزائر جان بول فيسكو أن السلطات اعتبرت كاريتاس "منظمة غير مرخصة".

وأشار إلى أن "عددا من النشاطات بينها المساعدات للمهاجرين ستتوقف".

وكانت الجمعية الاسقفية في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق في بيان أن "الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر تأسف للإعلان عن الإغلاق الكامل والنهائي لخدمات كاريتاس الجزائر اعتبارا من الأول من أكتوبر"، حيث يلزم قانون صادر عام 2012 جميع المنظمات المسجلة التي لا تبغي الربح بتقديم وثائق جديدة، وعام 2018، قدمت الحكومة اقتراحا من شأنه إعفاء المنظمات الدينية لكنه لم ير النور.

المصدر: "فرانس برس"