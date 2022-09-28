اتفاق إماراتي عماني لمدّ سكة حديد بطول 303 كم تربط البلدين

اتفقت الإمارات وسلطنة عمان عن رصد ثلاثة مليارات دولار لمدّ سكة للخطوط الحديدية تربط البلدين.

باستثمارات بقيمة 3 مليار دولار أمريكي:

سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تعلنان عن اتفاقية تطوير شبكة سكك حديدية تربط بين ميناء صحار وإمارة أبو ظبي.#عُمان_ترحب_بمحمد_بن_زايد#التواصل_الحكوميpic.twitter.com/fttii1CRfK — التواصل الحكومي (@Oman_GC) September 28, 2022

ووقعت شركتا السكك الحديد في البلدين "قطارات عُمان" و"الاتحاد للقطارات"، اتفاقية يتم بموجبها تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار في شمال السلطنة بشبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية التي لا تزال قيد الإنشاء، بحسب بيان صادر عن حكومة أبوظبي.

والمشروع المشترك المملوك بالمناصفة بين شركتي السكك الحديد، تبلغ قيمته الاستثمارية ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة العمانية، ولم يتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل خط السكة الحديد الذي يمتد مساره لمسافة 303 كيلومترات.

على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عُمان الشقيقة، وقعت قطارات عُمان والاتحاد للقطارات، اتفاقية لتأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع، pic.twitter.com/R4awxEyOTY — Etihad Rail (@Etihad_Rail) September 28, 2022

وقالت حكومة أبوظبي إن سرعة قطار الركاب تصل إلى 200 كلم / ساعة، تقطع المسافة في 147 دقيقة بين صحار والعين"، بينما لا تتجاوز سرعة قطارات الشحن 120 كلم / ساعة.

وتضم صحار، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال مسقط، منطقة صناعية مهمة وميناء يُدار بالشراكة مع ميناء روتردام.

ويقوم المشروع، وفقا للبيان، بربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين.

سيبلغ طول المسار 303 كم، ضمن مشروع مشترك يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وربط المراكز السكانية والصناعية بين الإمارات وعُمان، وتطوير البنية التحتية وجودة الحياة، وإيجاد فرص عمل إضافة إلى تعزيز وتنظيم قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز أداء قطاع الخدمات السياحية. pic.twitter.com/nfXYfByYCq — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 28, 2022

من جانبها، تتولى شركة الاتحاد للقطارات مسؤولية إنشاء شبكة سكة حديد بطول 1200 كيلومتر للركاب والشحن عبر الإمارات.

ويهدف المشروع إلى أن يصبح في نهاية المطاف جزءا من شبكة سكة حديد اشمل تربط دول الخليج العربية الست السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام