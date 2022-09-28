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بغداد تستدعي السفير الإيراني لتسليمه احتجاجا "شديد اللهجة"

أخبار العالم العربي

بغداد تستدعي السفير الإيراني لتسليمه احتجاجا
Globallookpress
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أعلنت الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على قصف قوات بلاده شمالي العراق.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات القصف المستمرة".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية القصف المدفعي والصاروخي الإيراني، على أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

المصدر: RT

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