بغداد تستدعي السفير الإيراني لتسليمه احتجاجا "شديد اللهجة"

أعلنت الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على قصف قوات بلاده شمالي العراق.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات القصف المستمرة".

المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة

د. أحمد الصحاف :



سيتم إستدعاء السفير الإيرانيّ في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مُذكرة إحتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المُستمرة. pic.twitter.com/rGU8WNOJj8 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 28, 2022

وأدانت وزارة الخارجية العراقية القصف المدفعي والصاروخي الإيراني، على أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

المصدر: RT