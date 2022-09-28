مجلس النواب العراقي ينتخب محسن المندلاوي نائبا أولا لرئيس البرلمان

انتخب مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي نائبا أولا لرئيس البرلمان، في جلسة اليوم التي رفض فيها المجلس استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجدد الثقة به.

وذكر المجلس في موقعه عبر الإنترنت، أن فتح باب الترشح لمنصب النائب الأول للرئيس جاء بعد "تجديد الثقة برئيس المجلس"، وأشار إلى أن ثلاثة نواب تقدموا للترشح هم: محسن المندلاوي، وياسر الحسيني وباسم الخشان.

وأوضح البيان أن المجلس اختار النائب محسن المندلاوي بعد أن حصل على 203 أصوات، فيما حصل خشان على 17 صوتا، والحسيني على 7 أصوات، وذلك من أصل 240 صوتا".

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وأشار المجلس إلى أن عدد البطاقات الباطلة بلغ 13 بطاقة.

وكان المجلس افتتح جلسة الوم بتلاوة طلب الاستقالة الذي قدمه رئيسه محمد الحلبوسي، وحسب البيان فإن المجلس صوّت على "تجديد الثقة برئيس مجلس النواب" بعدما رفض الاستقالة 220 نائبا، في حين صوّت 13 نائبا بالموافقة عليها، وذلك من أصل 235 صوتا.

المصدر: RT