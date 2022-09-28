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مصر تكتشف إصابة سعودي بجدري القردة لحظة نزوله من الطائرة وتتخذ إجراء عاجلا

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مصر تكتشف إصابة سعودي بجدري القردة لحظة نزوله من الطائرة وتتخذ إجراء عاجلا
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كشفت مصادر مصرية تفاصيل جديدة عن الشخص المصاب بمرض جدري القردة، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان صباح أمس.

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اكتشاف إصابة مصري بجدري القردة بعد قدومه من دولة عربية

وقالت المصادر إن المصاب بجدري القردة من جنسية سعودية ويبلغ من العمر 52 عاما، مضيفة أن هذا الشخص كان قادما من السعودية إلى مصر وتم عزله داخل مستشفى الحميات العباسية.

ولفتت المصادر إلى أن المصاب هو مواطن سعودي يدعى "ب ص ح"، قدم من الخارج يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، وتم عزله بمستشفى حميات العباسية مساء الإثنين الموافق 26 سبتمبر الجاري.

وتابعت المصادر أن المواطن السعودي المصاب كان مقيما بفيلا في كمبوند اتريو بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن بداية المرض بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، أي قبل قدومه إلى مصر، كما ظهر عليه طفح جلدي طفيف، إلا أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن.

وخلال الأشهر الأخيرة زادت معدلات الإصابة بمرض جدري القرود في عدد من دول العالم خاصة أوروبا، وظهرت في مصر حالة سابقة بهذا المرض أظهرت النتائج المعملية سلبية إصابتها. 

المصدر: القاهرة 24

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