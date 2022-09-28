قتيل وجرحى فلسطينيون باقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

لقي فلسطيني مصرعه وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي لدى قيام قواته باقتحام مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصا قتل برصاصة في الرأس وأصيب 9 آخرون بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان (رصاص في الصدر).

وذكر موقع "عرب 48" أن القوات الإسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في ساعات الصباح، وحاصرت منزل عائلة الشهيد رعد خازم في المخيم، وخلال ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وعناصر من الجيش.

تال ليف رام:

عبد حازم، شقيق منفذ عملية ديزنغوف، هو هدف النشاط العسكري الأن في #جنين، على ما يبدو قامت القوات بتصفيته. pic.twitter.com/6uJpdBgLAT — ثامر سباعنه (@SbanaThamer) September 28, 2022

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قوات الجيش تشن أعمالا عسكرية في منطقة مخيم جنين، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم إطلاق نار تجاه قوات الجيش في مخيم جنين"، فيما ذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن دبابة أطلقت قذيفة قرب قرية طورة الغربية في جنين "بعد رصد تحركات مشبوهة" قرب الجدار الفاصل.

وتم تداول صور لعمود دخان يتصاعد فوق أحد المنازل في جنين، وسط تضارب حول كيفية استهدافه، حيث نفت مصادر صحفية إسرائيلية استخدام طائرات لقصف المنزل وتتحدث عن متفجرات وضعت أمامه.

كما تداول فيديو لحظة إصابة مسلح فلسطيني في الرأس بنيران قناصة إسرائيليين تم رصد انتشارهم على نحو واسع في منطقة جنين وسط استمرار العملية الإسرائيلية هناك.

جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزل المطارد أبو رعد حازم pic.twitter.com/3Sp8GmfvFn — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) September 28, 2022

🛑 تغطية صحفية: آليات الاحتلال بأعداد كبيرة تقتحم مخيم جنين. pic.twitter.com/FkFbQLl5m7 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) September 28, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية