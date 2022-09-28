عباس وهرتصوغ يشددان على أهمية التعاون لوقف العنف

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ لتهنئته بعيد رأس السنة العبرية الجديدة، وشدد الجانبان على أهمية التعاون لوقف العنف.

وحسب مكتب الرئيس الإسرائيلي، فقد شدد هرتصوغ خلال الاتصال على "الحاجة للحفاظ وتعزيز علاقات الجوار بين الشعبين، وأهمية الفعاليات والأنشطة المشتركة لتهدئة ووقف العنف والجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن "الجانبين عبرا عن الأمل بأن يتضاعف التعاون المدني والأمني وعودة الهدوء الأمني الى طبيعته".

هذا وتفرض الشرطة الإسرائيلية حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، خلال فترة الأعياد اليهودية. وقد تم نشر الآلاف من رجال الشرطة في الحواجز والمفترقات وفي مراكز التسوق والترفيه، وأماكن العبادة ومناطق التجمع.

المصدر: i24news