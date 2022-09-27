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ألمانيا.. وزير الدفاع التونسي يلتقي قائد القوات الأمريكية في إفريقيا

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ألمانيا.. وزير الدفاع التونسي يلتقي قائد القوات الأمريكية في إفريقيا
Gettyimages.ru
وزير الدفاع التونسي يلتقي قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا في شتوتغارت
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التقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش يوم الثلاثاء في شتوتغارت الألمانية، بقائد القوات الأمريكية في إفريقيا الجنرال مايكل إيليوت لانغلي.

وجاء اللقاء على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الخامسة والثلاثين، والتي تحتضنها مدينة شتوتغارت الألمانية، مقرّ قيادة القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا.

ومثّل اللقاء وفق بلاغ صحفي للوزارة "فرصة للتباحث حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين الصديقين والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة".

وكان وزير الدفاع الوطني قد حضر صباح اليوم أشغال اللجنة المشتركة، وثمن دعم الإدارة الأمريكية لتونس، من خلال حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون المشترك.

وعبر وزير الدفاع لدى افتتاحه أشغال اللجنة عن ارتياحه للنتائج المحققة في مختلف الأنشطة التي شملت مجالات التكوين والتدريب واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود والتصدي للجريمة المنظمة.

كما أشاد بعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وبالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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