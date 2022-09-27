عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد.

وتقدم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالشكر إلى لابيد على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة على رأس وفد رسمي إلى إسرائيل والتي جاءت تزامنا مع احتفال البلدين بمرور عامين على توقيعهما اتفاق إبراهيم للسلام.

وأكد الوزير الإماراتي أن نجاح البلدين في بناء علاقات مثمرة وراسخة يعد تجسيدا واضحا لفوائد السلام بالنسبة للمنطقة والقدرة على العمل معا من أجل مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وأشاد خلال الاتصال الهاتفي ببيان لابيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الذي أكد خلاله أهمية السلام بالنسبة لشعوب المنطقة ودعوته لحل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

كما تقدم بالتهنئة إلى الدبلوماسي الإسرائيلي بمناسبة العام العبري الجديد معربا عن تطلعه إلى نمو وتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.

المصدر: وام