"المفكرة القانونية" ترحب بعزل الفاتيكان كاهنا لبنانيا أدين بالاعتداء الجنسي

أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان اليوم الثلاثاء، عزل الفاتيكان كاهنا لبنانيا أدين بالاعتداء الجنسي على قاصرات في دار للأيتام أشرف عليها في فرنسا.

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وفي بيان له، قال المجلس أنه تبلغ بقرار الفاتيكان إعادة الخوراسقف منصور لبكي إلى "الحالة العلمانية" و"تجريده من درجة الكهنوت... نحن نصلي بخاصة لأجل ضحايا الاعتداءات الجنسية".

وفي أبريل 2016، كانت قد صدرت مذكرة توقيف دولية بحق لبكي الذي يعيش في لبنان، لكن السلطات اللبنانية لم تقم بأي تحرك، فيما نفى لبكي مرارا الاتهامات التي وجهت إليه.

في حين أنه في عام 2021، قضت محكمة فرنسية بسجن لبكي مدة 15 عاما بعد إدانته غيابيا بتهمة الاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات في دار افتتحه وأداره لإيواء الأيتام اللبنانيين في منطقة النورماندي شمال فرنسا بين عامي 1991 و1998.

من جهتها، أعربت "المفكرة القانونية" وهي منظمة حقوقية لبنانية غير حكومية عن ترحيبها بالقرار، مطالبة بمقاربته "كبادرة لوضع حد لنظام الإفلات من العقاب لرجال الدين كما لمجمل أصحاب النفوذ والمقامات ولإنصاف ضحاياهم وتمكينهم من العدالة".

المصدر: "فرانس برس"