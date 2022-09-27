سعيّد يطالب بتقييد استيراد الكماليات وطعام الحيوانات

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة بتقييد واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول.

وقال الرئيس سعيد أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية.

وجاء في بيان الرئاسة "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة (الأجنبية) في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة".

وتابع البيان "إذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عدد من القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع".

وأكد أن الواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته.

وشدد الرئيس على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء.

كما أشار إلى عدد من الأزمات التي يقع افتعالها بهدف توظيفها سياسيا، مبرزا أن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها.

المصدر: RT + الرئاسة التونسية