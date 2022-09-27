الرئيس تبون يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لحضور القمة العربية في الجزائر (صورة + فيديو)

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدعوة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، لحضور القمة العربية في الجزائر.

وحل وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي يوم الثلاثاء بالرباط، كمبعوث من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاهل المغربي محمد السادس من أجل حضور القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر في نوفمبر المقبل.

وقالت الخارجية المغربية في بيان: "بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، استقبل السيد ناصر بوريطة السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مبعوثا من فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك".

وأضافت : "وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر 2022".

وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022. — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 27, 2022

المصدر: RT