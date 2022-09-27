جامعة الدول العربية: نتابع بقلق الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية الليبية

قالت جامعة الدول العربية، إنها تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة الزاوية الليبية، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.

ودعت الجامعة العربية جميع الفاعلين بـ"السعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات".

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلبا محليا ودوليا وملحا".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT