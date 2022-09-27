الفاتيكان ينتزع الصفة الكهنوتية عن كاهن لبناني متهم بالتحرش الجنسي

أصدر البابا فرنسيس قرارا بشأن الخور أسقف منصور أنطوان لبكي من أبرشية بيروت المارونية، المتهم بالتحرش الجنسي، يقضي بتجريده من درجة الكهنوت وإعادته إلى الحالية العلمانية.

وأصدر البابا قرارا مماثلا بحق الخوري جورج كريم بدر، وهو أيضا من أبرشية بيروت المارونية.

الصورة من "تويتر"

وكانت مذكرة توقيف دولية صدرت بحق لبكي (81 عاما) في أبريل 2016. وأصدرت محكمة الجنايات في كاين، غربي فرنسا، أصدرت العام الماضي عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق لبكي بعدما دانته غيابيا بتهم اغتصاب أطفال والاعتداء عليهم جنسيا.

وقال المدعي العام باسكال شو، الذي طلب عقوبة السجن 15 عاما للمتهم في مرافعته، إن لبكي "لم يتوقف أبدا عن تشويه سمعة المدعيات، وذهب إلى حد اتهامهن بالجنون. كما مارس ضغوطا، مباشرة أو غير مباشرة، على بعض الضحايا أو عائلاتهم/ن".

وكان القضاء الكنسي في الفاتيكان، دان، في 2012، منصور لبكي، بالتهم ذاتها. وفي 2013، تقدم عدد من ضحاياه بشكوى أمام القضاء الفرنسي.

وأسّس لبكي وأدار بين 1991 و1998 مركزا لاستضافة أطفال لبنانيين أيتام بسبب حرب لبنان في "دوفر لا دليفران"د (كالفادوس) قرب كاين في غرب فرنسا. واتّهم بأنه استغل جنسيا عددا من الفتيات في المركز واعتدى عليهن في تلك الفترة.

ولوحق لبكي أمام القضاء الفرنسي بتهم الاغتصاب والاعتداء جنسيا على ثلاث فتيات، لكن واحدة منهن فقط اتخذت صفة الطرف المدني في القضية.

المصدر: وكالات + RT