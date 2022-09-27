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موسكو: تدريبات "درع الصحراء - 2022" الروسية الجزائرية ليست موجهة ضد أي طرف آخر

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موسكو: تدريبات
Sputnik
جنود جزائريون في مناورات "الشرق 2022" الدولية في الشرق الأقصى الروسي في سبتمبر 2022
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين روسيا والجزائر "درع الصحراء - 2022" مخطط لها وليست موجهة ضد طرف ثالث.

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وأشارت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن التدريبات الروسية الجزائرية للقوات البرية ستجري في ميدان حماقير للتدريب بجنوب غرب الجزائر قرب الحدود مع المغرب) في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر.

وقالت: "هذه التدريبات على مكافحة الإرهاب مخطط لها ويتم تنفيذها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون العسكري مع الجزائر".

وشددت المسؤولة على أن هذه التدريبات "مثل كافة التدريبات العسكرية التي تشارك فيها روسيا، ليست موجهة ضد أي طرف ثالث".

المصدر: وكالات

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