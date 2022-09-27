سوريا.. مقتل رئيس بلدية المسيفرة بريف درعا برصاص مجهولين

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن عبد القادر محمود الأحمد، رئيس بلدية المسيفرة بريف درعا الشرقي، قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار بشكل مباشر على الأحمد (63 عاما)، أثناء توجهه إلى عمله في بلدته، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأقدم مسلحون أمس الأول على إطلاق النار على الشيخ معتز أبو حمدان إمام مسجد في مدينة طفس وزوجته وابنه بشكل مباشر، "ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة زوجته وابنه إصابات خطيرة".

المصدر: "سانا"