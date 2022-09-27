الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين اثنين من ساحات المسجد الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين من ساحات المسجد الأقصى، في اليوم الثاني من موجة الاقتحامات بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

هذا وبدأت مجموعات متتالية من المستوطنين باقتحام المسجد من باب المغاربة، فيما ردد المرابطون هتافات وتكبيرات تصديا للاقتحام.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية طائرة مسيرة في سماء المسجد لمتابعة حركة المرابطين داخله، واعتقلت شابا من ساحات الأقصى، كما نشرت الآلاف من عناصرها وقواتها في شوارعها وطرقاتها، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس.

وفرضت الشرطة قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعت دخول من هم دون سن الأربعين للصلاة.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المرابطين داخل المسجد الأقصى.

المصدر: "صفا" + RT