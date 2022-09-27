الجزائر.. ‫تسجيل أكثر من 100 ألف عضة حيوان خلال سنة 2021

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 110 آلاف عضة حيوان، لا سيما الكلاب التي تسببت في وفاة 11 شخصا نتيجة تعرضهم إلى الإصابة بداء "الكلب" خلال سنة 2021.

وأفاد المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، الدكتور علي طراد، بأن وزارة الصحة سجلت، خلال السنة الفارطة، 110 آلاف حالة عضة حيوان، لا سيما الكلاب "90 بالمائة من الحالات"، متبوعة بالقطط، مما أدى إلى وفاة 11 شخصا، مبرزا أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الأطفال‪.

وكشف الدكتور طراد، عن إعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقانون جديد يتضمن تنظيم وتقنين امتلاك الكلاب وكيفية تربيتها، مع إنشاء محاشر خاصة بها، مما يعزز البرنامج الوطني القطاعي لمكافحة داء "الكلب" الذي تشارك فيه وزارتا الفلاحة والصحة، وكذا المجتمع المدني ووسائل الإعلام‪.

وللوقاية من داء "الكلب" والتخفيف من حالات الإصابة، دعا الدكتور طراد إلى "تحسيس الأطفال، لا سيما المتمدرسين منهم، بهذا المرض القاتل، عن طريق تخصيص دروس إضافية بالبرنامج لهذا الغرض"، مؤكدا بأن الطفل "يعد أحسن وسيلة لتوصيل الرسالة إلى المجتمع".

من جانب آخر، دعا الدكتور طراد، المجتمع إلى المحافظة على المحيط، من خلال احترام أوقات رمي القمامات لاستبعاد الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية بحثا عن الطعام‪.

المصدر: "النهار"