تراس تشكر محمد بن سلمان على دوره الشخصي في إطلاق سراح الأسرى البريطانيين

في اتصال هاتفي، شكرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على "دوره الشخصي" في إطلاق (روسيا) سراح خمسة بريطانيين كانوا أسرى في شرق أوكرانيا.

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وتعد هذه المكالمة الهاتفية، الأولى التي تجريها تراس مع محمد بن سلمان منذ توليها رئاسة الحكومة البريطانية، بحسب بيان للمتحدث باسم لندن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن البيان قوله إن "رئيسة الوزراء شكرت ولي العهد على دوره الشخصي في تأمين الإفراج عن خمسة معتقلين بريطانيين تحتجزهم القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي، لـ(تحقيق) الارتياح الكبير لعائلاتهم".

من جهة أخرى أفاد البيان بأن الطرفين ناقشا أيضا "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر مجموعة من القضايا، بما في ذلك التعاون في الدفاع وأمن الطاقة".

كما أشير إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية جددت في هذا السياق "تركيزها على الاتفاق على صفقة تجارية قوية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتنمية التجارة الثنائية والاستثمار في مجالات مثل الطيران والتكنولوجيا النظيفة. كما عرضت دعم المملكة المتحدة المستمر وتشجيعها لإحراز تقدم في الإصلاحات المحلية في المملكة العربية السعودية".

وكانت روسيا قد أفرجت الأربعاء الماضي عن عدد من الأسرى، أحدهم من المغرب، والآخرون من دول غربية بينهم البريطانيون الخمسة، علاوة على أمريكيين وكرواتي وسويدي.

المصدر: سي إن إن