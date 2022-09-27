سوريا.. تفكيك شبكة امتهنت تهريب الأشخاص إلى الخارج بوثائق مزورة

كشف قسم شرطة المرجة بالعاصمة السورية دمشق عن شبكة امتهنت تهريب الأشخاص إلى خارج البلاد بوثائق مزورة، وأوقف اثنين من أفرادها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن معلومات وردت إلى قسم شرطة المرجة في دمشق تفيد بوجود عدة أشخاص بحوزتهم وثائق مزورة.

وأضافت أنه وبتدقيق الوثائق الشخصية للمذكورين تبين أنها مزورة، وتم إحضارهم إلى مركز القسم وبسؤالهم عن مصدر البطاقات العائلية المزورة، اعترفوا أن مصدرها هو شخص يدعى "أحمد. م".

وأضافت أنه تم إلقاء القبض عليه وتبين أنه أحد أفراد شبكة تمتهن تهريب الأشخاص خارج البلاد بوثائق مزورة بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج البلاد.

وأكدت أنه تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في التزوير من منزله الكائن في حي الفحامة بدمشق، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يستخرج بيانات شخصية للمواطنين المراد تسفيرهم عن طريق المدعو "سامر. د"، والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقيامه بذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الكشف عن جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

المصدر: سانا