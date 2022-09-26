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السعودية تدرس طلب استصدار رخصة لموقع محطتها الكهرذرية

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السعودية تدرس طلب استصدار رخصة لموقع محطتها الكهرذرية
Gettyimages.ru
السعودية
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أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن الرياض تدرس حاليا طلب استصدار رخصة لموقع المحطة الكهرذرية المزمع تشييدها في السعودية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، ونقلتها صحيفة "عكاظ".

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وأشار بن سلمان إلى استراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحا أنه تجري في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية، معربا عن شكر السعودية للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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