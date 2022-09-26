البرلمان العربي يستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية والمستوطنين المسجد الأقصى

أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية وعدد من المستوطنين المسجد الأقصى وحذر من خطورة هذا التصعيد، كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين اليهود لأن هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.

واستنكر بشدة الجريمة النكراء حيث قامت القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمنا في الإطار ذاته التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطين الشرفاء الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد.

وأكد رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في آتون الحرب الدينية، مطالبا مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتتركهم يعربدون في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى صباح الاثنين، بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"، ما تسبب باندلاع مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمُصلين.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وفي المقابل، دعت هيئات فلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد.

المصدر: RT