تركيا تدين بشدة اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى بحماية أمنية

أدانت الخارجية التركية بشدة اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى، بحماية من قوات الأمن الإسرائيلية.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى صباح الاثنين، بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"، ما تسبب باندلاع مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمُصلين.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وفي المقابل، دعت هيئات فلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد.

إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات عند باب الأسباط في القدس.

وقال شهود عيان أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، انتشرت في ساحات المسجد الأقصى، واعتلت المُصلّى القبلي المسقوف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد فرضت منذ ساعات الفجر، قيودا على دخول المصلين الشبان إلى المسجد الأقصى.

ووقعت اشتباكات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، في منطقة باب الأسباط وباب العامود بالبلدة القديمة، بعد منع المصلين، وخاصة الشبان، من دخول المسجد.

تغطية صحفية: "عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى، منذ صباح اليوم". pic.twitter.com/tDy4pBADuu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 26, 2022

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/qy3qq5cdsa — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

المصدر: وكالات