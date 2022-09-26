وزير الزراعة السوري ينفي قطع المياه عن الأردن

نفى وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا أن تكون بلاده قطعت المياه عن الأردن، واقتطعت حصته من سد الوحدة.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "رؤيا"، وعلى هامش مشاركة قطنا في اجتماعات وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق ولبنان، في العاصمة عمان.

ونقل موقع القناة عن قطنا أن بلاده "لم تلغ اتفاقية مع أي دولة في العالم".

وقال قطنا: "إن توافرت المياه فستأخذ المملكة حصتها وفقا للاتفاقية" وأكد "التزام دمشق بجميع الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار".

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وأوضح أنه في حال توفر الأمطار وامتلاء السدود سيأخذ الأردن حصته "وهذا حق له" حسب قطنا.

وأشار الوزير السوري إلى "عدم وجود موارد مائية لدى سوريا، وأن 3 بحيرات جفت في درعا، منها بحيرة مزيريب التي لم تجف منذ الأزل، وأن بعض المساحات المزروعة في المحافظة تسقى من الآبار".

ودعا إلى زيارة ميدانية للاطلاع على الواقع الزراعي والمائي الذي تشهده محافظة درعا، وما تعانيه من نقص في المياه.

المصدر: موقع قناة "رؤيا"