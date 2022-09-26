العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته

عقد الإطار التنسيقي في العراق اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي، وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، واستحقاقات المرحلة المقبلة.

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وفي بيان له، رحب الإطار التنسيقي بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد، مؤكدا "استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات واقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

و دعا الإطار التنسيقي القوى الكردستانية إلى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مشددا على "ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية، وخصوصا التيار الصدري، في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة".

وأكد الإطار في بيانه "حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة، رافضا المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية، من أي طرف كان".

المصدر: RT