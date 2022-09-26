 
مباشر

العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته

أخبار العالم العربي

العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvec

عقد الإطار التنسيقي في العراق اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي، وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، واستحقاقات المرحلة المقبلة.

إقرأ المزيد
العراق..
العراق.. "التنسيقي" يجدد تمسكه بمرشحه شياع السوداني رئيسا للوزراء

وفي بيان له، رحب الإطار التنسيقي بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد، مؤكدا "استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات واقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

و دعا الإطار التنسيقي القوى الكردستانية إلى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مشددا على "ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية، وخصوصا التيار الصدري، في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة".

وأكد الإطار في بيانه  "حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة، رافضا المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية، من أي طرف كان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا