الناطق باسم النهضة: الحركة كانت سباقة في مكافحة الإرهاب والتسفير

قال الناطق باسم حركة النهضة في تونس عماد الخميري، إن الحركة كانت سباقة في مكافحة الإرهاب، ومكافحة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

وصرح بأن الغاية من إحالة قياداتها على القضاء رغم هشاشة الملفات، هي التنكيل والتشويه لقادة بارزين في ما أسماه "معارضة الانقلاب" وإخماد الأصوات الحرة باستعمال أجهزة الدولة.

كما اعتبر الخميري خلال مؤتمر صحفي للنهضة يوم الاثنين أن الغاية من إحالة قيادات من حركة النهضة على القضاء هو لفت الأنظار عن ما أسماه "البؤس الاجتماعي" الذي يعيشه الشعب التونسي منذ 25 يوليو2021 وتدهور مقدرته الشرائية وفقدان المواد الأساسية في الأسواق وسوء إدارة للأوضاع العامة.

وأوضح عماد الخميري أن ذلك ينذر بانهيار اجتماعي.

المصدر: "موزاييك"