وزير التعليم العالي بتونس يعلن استحالة إدماج طلبة الطب الدارسين في أوكرانيا بكليات تونس

أكد وزير التعليم العالي بتونس منصف بوكثير استحالة إدماج الطلبة التونسيين الدارسين في أوكرانيا والذين يفوق عددهم عن 1400 بكليات الطب بتونس، نظرا لطاقة الاستيعاب المحدودة.

وأضاف الوزير في تصريح لموزاييك يوم الاثنين أنه تم خلال السنة الجامعية 2022 - 2023 توجيه 900 طالب إلى كليات الطب بتونس، وهو ما يجعل إمكانية إدماج كافة الطلبة الذين يدرسون في أوكرانيا مستحيلة.

وكشف أنه اتصل بوزير التعليم العالي في بلد مجاور لم يذكر اسمه، لتسهيل إدماج الطلبة التونسيين الراغبين في كليات الطب بهذا البلد، مشيرا إلى أنه وقع ترسيم عدد من الطلبة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في السنة الفارطة بهدف تسهيل العملية.

وصرح بوكثير حرصه على متابعة وضعية هؤلاء الطلبة، حيث أن لقاء جمعه بوزير الصحة في الآونة الأخيرة للنظر في ما يمكن تقديمه لهم في حدود الإمكانيات المتاحة، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير أنه تم الاتّفاق مع وزير الصحة لتمكين الطلبة الذين يدرسون عن بعد من القيام بتربّصات في كليات الطب والمستشفيات، معلنا أنه سيصدر بلاغا في الغرض قريبا.

ويأتي تصريح الوزير على هامش ورشة تفكير حول التكوين المهني في الإجازة الوطنية في التربية والتعليم انتظمت صباح اليوم بمدينة سوسة.

المصدر: ، "موزاييك"