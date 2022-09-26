الصومال: مقتل أكثر من 30 من مسلحي"حركة الشباب"

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل أكثر من 30 شخصا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى إصابة نحو 55 آخرين في محافظة جلجدود.

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وقال نائب وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية عبد الرحمن يوسف العداله، في منشور عبر "فيسبوك" إن الحركة "نفذت أربع هجمات إرهابية جبانه في منطقة "طيسقي" التي تم تحريرها أمس لتظهر تعافيها من هزيمة تكبدتها في محافظة جلجدود".

وأشاد الوزير "بالجنود البواسل والشجعان من السكان المحليين الذين يسيطرون بشكل كامل على المناطق التي تم تحريرها من فلول مليشيات الشباب المتطرفة".

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية