وزير الطاقة اللبناني يحدد موعد وصول هبة الفيول الإيرانية

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أنه "تتم دراسة مواصفات الفيول الإيراني مقارنة بمواصفات الفيول المطلوب ونحن نتحدث عن أيام وأسابيع لوصوله وليس عن أشهر".

وقال فياض في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إن "زيارة الوفد اللبناني إلى إيران كان إيجابية وقد نصل مع هبتها ومع العقد العراقي إلى تغذية بين 8 و10 ساعات"، مشيرا إلى "أننا نعمل مع الطرف الإيراني على موضوع المواصفات وتأمين الفيول الذي نحتاج إليه".

وكشف أنه "من المتوقع أن نزور العراق، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى بنظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الولايات المتحدة وتباحثنا في إجراء زيارة لتجديد اتفاقية تزويد لبنان بمليون طن شهريا من الفيول لسنة إضافية".

وأضاف: "اتصلت بوزير النفط الجزائري، الذي أعرب عن رغبة بلاده بمساندة لبنان بموضوع الفيول، وعرض ما يمكن أن ننجزه من اتفاقيات لإمدادنا بالفيول، وسيوجه دعوة لنا لزيارة الجزائر الشهر المقبل".

المصدر: "الجديد"