مصرع 7 جراء حريق في مركز تجاري بكوريا الجنوبية (فيديو)

قال مسؤولون إن حريقا اندلع في قبو مركز تجاري في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أسفر عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل.

وأفاد جو سونغ تشول المسؤول في إدارة إطفاء دايجون بأن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أشخاص مفقودون وأن الدخان لا يزال في بعض أجزاء المبنى.

اندلع الحريق في حوالي الساعة 7:45 صباحا وانتشر بسرعة في الطابق السفلي، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بما في ذلك موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.

#Daejeon#SouthKorea🇰🇷- Fire after an explosion at the Hyundai Premium Outlet in #Yongsan-dong of #Yuseong-gu with reports of at least 2 people killed; firefighting stage 2 response with rescue operation in progress [📹충청헤럴드] pic.twitter.com/Nc0gn1eHcJ — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 26, 2022

وقال مسؤولون إن الضرر كان يمكن أن يكون أسوأ إذا اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.

في السياق ذاته، قال جو إنه تم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء و 90 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي تم إخماده حوالي الساعة 3 مساء.

وأظهرت صور من مكان الحادث سحابة من الدخان الرمادي الداكن تتصاعد من أسفل المبنى، حيث استخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه ومعدات أخرى لإخماد النيران.

المصدر: AP