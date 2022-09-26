مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في أول أيام الأعياد اليهودية (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، في أول أيام الأعياد اليهودية.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد على مجموعات، بعد انتشار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحاته، التي اعتدت على المرابطين في باحات المسجد، واعتقلت عددا، وأخرجت بعضهم من الأقصى.

كما اعتلى عناصر الشرطة الإسرائيلية سطح المصلى القبلي بالمسجد، وأطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المرابطين داخله.

فيما منعت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر، دخول المصلين دون سن الأربعين إلى المسجد.

المصدر: "صفا" + RT