"بلومبيرغ": أنباء عن استقالة مسؤولين بارزين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالكويت

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن عددا من المسؤولين البارزين في الكويت ممن ساهموا في إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قدموا استقالاتهم تحت ضغط من المعارضة.

وقال الأشخاص للوكالة والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب عدم الإعلان عن الخطوة رسميا بعد، إن المدير العام مشعل العثمان، وثلاثة ممن ينوبون عنه من ضمنهم رائد النصف، طلب منهم تقديم استقالتهم من الصندوق.

ولم ترد وزارة المالية الكويتية ومسؤولو المؤسسة مباشرة على طلب "بلومبيرغ" للتعليق على الموضوع.

وصرح أحد الأشخاص لوكالة "بلومبيرغ" بأن المسؤولين قدموا استقالاتهم تحت ضغط من المعارضة الكويتية وكانت المعارضة قد دعت الحكومة إلى إزاحة أي مسؤولين من المناصب الحكومية ممن تربطهم علاقة بالقيادات السابقة، وبغض الطرف عن أدائهم لمهامهم.

ونوهت الوكالة إلى أن الصندوق حظي بأداء جيد لدرجة أنه وتحت توصيات ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وافق البرلمان السابق على قانون سمح بتوزيع معاشات تقدر بقيمة 10 آلاف دولار لكل متقاعد كويتي، ولمرة واحدة، هذا العام.

وأشارت إلى أن فريقا إداريا تضمن المسؤولين الذين قدموا استقالتهم، تمكن من "قلب حال" المؤسسة الحكومية، في عام 2017، بعد أن أدين المدير العام السابق بتحقيق ربح شخصي من عمله على مدى عقود.

ويتزامن هذا القرار مع الانتخابات البرلمانية في الكويت المتوقع إجراؤها الخميس، وذلك بعد حل مجلس الأمة بعد أن تسببت خلافات بين المشرعين المنتخبين وأعضاء الحكومة الذين تم تعيينهم بقرار من العائلة الحاكمة بشلل في عملية صنع القرار وتأجيل الإصلاحات المطلوبة لسنوات.

جدير بالذكر أن صندوق التقاعد الذي يبلغ رأس ماله 137 مليار دولار، سجل نموا بنسبة 20.9 في المئة في أصوله خلال العام 2021، ويملك الصندوق ربع شركة "Point Capital LLC" الاستثمارية.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية