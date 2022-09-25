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أمير قطر يعقد مباحثات مع شولتس في الدوحة

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أمير قطر يعقد مباحثات مع شولتس في الدوحة
RT @AmiriDiwan
أمير قطر والمستشار الألماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والثقافة والرياضة.

وعقد أمير قطر مع شولتس مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة، تبادلا خلاله وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات أزمة أوكرانيا.

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جدير بالذكر أن أولاف شولتس استهل جولته الخليجية التي تشمل الإمارات وقطر، بزيارة السعودية لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

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