الولايات المتحدة تخرج 79 صهريجا من النفط السوري باتجاه قواعدها في العراق

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أفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لوكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية قامت بإخراج رتل من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية إلى شمال العراق.

وبحسب المصادر فإن القوات الأمريكية قامت بإخراج 79 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق من حقول منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية عبر معبر المحمودية باتجاه قواعدها في الشمال العراقي

ويذكر أن القوات الأمريكية سرقت خلال الفترة الماضية مئات الصهاريج المحملة بالنفط عبر المعبر ذاته إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

المصدر: سانا

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