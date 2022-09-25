رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يوجه تحذيرا ليحيى السنوار و"حماس" ترد

حذر جهاز الشاباك الاسرائيلي، اليوم الأحد، حركة "حماس" من "الاستمرار بالتحريض والمحاولة على إشعال الأوضاع في الضفة".

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ووجه رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، تحذيرا إلى رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، من "الاستمرار في التحريض ومحاولة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية"، مضيفا: "أنصحه بالتفكير في خطواته".

وأشار بار إلى أنه "لا يمكن أن يبقى الهدوء بغزة في الوقت الذي تشعل فيه حركة "حماس" الأوضاع بالضفة من خلال تجنيد خلايا ومحاولة تنفيذ عمليات".

وأفادت القناة "12" العبرية بأنه "في إسرائيل، يؤكدون أنه وفي حال لم تتوقف حماس عن التدخل بالضفة، فستبدأ بالعمل في غزة أيضا".

من جهته، رد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة "حماس"، على رونين بار قائلا: "تهديدات رئيس جهاز الشاباك رونين بار للقائد يحيى السنوار، ليست جديدة، ولا تخيف شعبنا الفلسطيني ولا قيادة المقاومة ،وتعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها عليه المقاومة في غزة، و الصمود البطولي والأسطوري لشعبنا ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس".

المصدر: "معا" + RT